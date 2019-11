Messermord in Passau – Verdächtiger stellt sich

Nach der tödlichen Messerattacke am Donnerstagabend vor einer Pizzeria in der bayrischen Stadt Passau, konnte nun der Tatverdächtige festgenommen werden.

Wie das Nachrichtenmagazin "Focus" berichtet, soll sich mutmaßliche Killer am Freitagabend in Wiesbaden, Hessen, der Polizei gestellt haben. Es handelt sich nach Angaben der Exekutive um einen 26-jährigen Iraner. Er soll noch am Samstag nach Passau überstellt und anschließend einem Haftrichter vorgeführt werden.Gegen 21.40 Uhr hatten am Donnerstag Passanten einen schwer verletzten Mann am Gehsteig vor einer Pizzeria in der Innenstadt von Passau entdeckt.Erste Ermittlungen hätten laut Polizei ergeben, das es zwischen den beiden Männern "seit längerem erhebliche Beziehungsprobleme" bestanden hätten.