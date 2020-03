Messerstecher ließ sich widerstandslos festnehmen

In Wien-Donaustadt kam es am Freitag zu einer Messerattacke. Ein Angreifer attackierte einen Mann und verletzte ihn schwer. Ein Video zeigt den Moment der Verhaftung.

Großer Polizei-Einsatz wegen eines Messerangriffs in der Quadenstraße (Donaustadt): Ein Mann wurde von einem Angreifer mit mehreren Messerstichen schwer verletzt. Die Rettungskräfte versorgten das Opfer noch vor Ort und brachten es ins Krankenhaus - der Mann schwebt in Lebensgefahr.Währenddessen konnten Polizeibeamte den Angreifer in der Emichgasse verhaften. Er war mit dem Autobus unterwegs, als die Polizisten diesen stoppten. Ein Video zeigt, wie sich der mutmaßliche Täter widerstandslos festnehmen ließ.Zu den Hintergründen der Bluttat kursieren momentan mehrere Gerüchte. Aufgrund der laufenden Ermittlungen konnte die Polizei diese aber noch nicht bestätigen.