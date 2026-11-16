i Die Polizei Sachsen fahndet nach dem 22-Jährigen Muhamad M., der seit Ende September aus einer Psychiatrie bei Leipzig geflohen ist und per Haftbefehl gesucht wird. Polizei Sachsen Aus Psychiatrie ausgebrochen Polizei warnt vor flüchtigem Messerstecher (22) Ein 22-jähriger Afghane floh aus einer deutschen Psychiatrie. Die Polizei warnt: Er ist schizophren, und seine Medikamente könnten nachlassen. Von Nick Wolfinger 16.11.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gefährlicher Straftäter hält die Polizei in Deutschland auf Trab: Muhamad M. (22) ist seit Ende September aus dem Maßregelvollzug in Altscherbitz bei Leipzig verschwunden. Trotz bundesweiter Fahndung fehlt von dem Mann jede Spur.

Der Afghane hatte im August 2025 in Leipzig einen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Im Zustand der Schuldunfähigkeit beging er die Tat. Das Landgericht Leipzig ordnete daraufhin seine unbefristete Unterbringung in der Psychiatrie an.

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Mit jedem weiteren Tag, an dem der Mann nicht gefasst wird, steigt das Risiko für neue Straftaten, schreibt Focus Online. Denn Muhamad M. leidet an Schizophrenie und benötigt Medikamente. Die Klinik hatte ursprünglich erklärt, eine Langzeitmedikation würde ihn "über einige Wochen" schützen – doch nun ist er fast zwei Monate verschwunden.

Flucht bei begleitetem Spaziergang

Am 25. September gewährten ihm die Ärzte erstmals einen begleiteten Ausgang außerhalb des gesicherten Bereichs. Ein Pfleger begleitete ihn im Rahmen einer 1:1-Betreuung. Doch der Patient nutzte die Gelegenheit und lief davon. Der Pfleger konnte ihn trotz Verfolgung nicht fassen.

Das Gericht hatte dem 22-Jährigen ein hohes Rückfallrisiko attestiert und "weitere erhebliche rechtswidrige Taten" für möglich gehalten. Hinweise auf eine unmittelbare Fluchtgefahr habe es zum Zeitpunkt des Ausgangs laut Klinik jedoch nicht gegeben.

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Polizei hält sich bedeckt

Wie intensiv und in welchen Regionen gefahndet wird, will die Leipziger Polizei nicht preisgeben. Auch ob sich der Mann ins Ausland abgesetzt haben könnte, bleibt offen. Bei einer Sichtung sollte sofort die Polizei gerufen werden. Der 22-Jährige ist 1,78 Meter groß, hat eine hagere Statur und trägt einen Vollbart.