18.11.2019 8:46 Messerstecherei forderte einen Schwerverletzten

Ein Bosnier wurde schwer verletzt. Bild: Symbolfoto: iStock

In der Nacht auf Sonntag ist es in einem Nachtlokal in der Wienerstraße in Linz zu einer Messerstecherei gekommen. Ein 28-Jähriger wurde schwer verletzt.