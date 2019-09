Ein Schwerverletzter bei Messerstecherei vor Flex

Am Mittwoch kam es zu einer Messerstecherei vor dem Wiener Flex.

Brutaler Messer-Angriff in der Nacht auf Samstag vor der Wiener Kult-Disco "Flex"! Ein Mann trug schwere Stichwunden davon.

Am Samstag um 04.13 Uhr ließen mehrere Nachtschwärmer in der Wiener Innenstadt die Fäuste sprechen. Auch ein Messer war im Spiel: Vor der Diskothek Flex wurde eine männliche Person mit einer Klinge am Oberkörper schwer verletzt.Das Opfer wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, es gab zunächst keine näheren Informationen zu seinem Gesundheitszustand. Ein-Leser konnte das Ereignis auf einem Video festhaltenDie Polizei jagt jetzt mehrere unbekannte Täter – die Ermittlungen sind im Gange.