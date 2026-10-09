i Reinhold Messner war der erste Mensch, der die Gipfel aller 14 Achttausender bestiegen hat. Hier mit seiner Ehefrau Diane. imago images/Oliver Langel Emotionales Geständnis Frau von Reinhold Messner: "Weiß nicht, ob er ..." Diane Messner spricht offen über die Vergänglichkeit ihres Mannes. Die Bergsteiger-Legende feierte gerade seinen 82. Geburtstag in Pakistan. Von Heute Entertainment 09.10.2026, 07:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Reinhold Messner verbrachte seinen 82. Geburtstag dort, wo er sich seit Jahrzehnten zu Hause fühlt: in den Bergen Pakistans. Doch während die Bergsteiger-Legende noch immer aktiv ist, macht sich seine 46-jährige Ehefrau Diane Sorgen um die gemeinsame Zeit.

Für Diane hat das Älterwerden ihres Mannes eine besondere Dimension. Sie denkt nicht nur darüber nach, was Reinhold heute noch kann, sondern auch darüber, wie viel gemeinsame Zeit ihnen noch bleibt.

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"Reinholds Vergänglichkeit ist mit 82 einfach da, ich weiß nicht, ob er 83 wird. Das macht mich nachdenklich", sagt Diane Messner laut bunte.de unter Berufung auf die "Zeit".

Messner blickt auf sein Leben zurück

Dass er körperlich nicht mehr derselbe ist wie früher, verschweigt der Südtiroler nicht. "Ich habe Malaisen hinter mir, mein Fersenbein ist zertrümmert, sechs Zehen sind abgefroren, ich habe einen Herzschrittmacher, aber das ist es auch", so Messner. Für jemanden, der sein Leben lang in der extremen Welt unterwegs war, gehe es ihm dennoch "ausnehmend gut".

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Die Auseinandersetzung mit dem Älterwerden steht auch im Mittelpunkt des neuen gemeinsamen Buches. In "Lebenszeit. Vom Wert der Vergänglichkeit" beschäftigen sich Reinhold und Diane Messner mit der gemeinsamen Zeit und dem Umgang mit der eigenen Endlichkeit.