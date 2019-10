Heavy-Metal-Support für James Hetfields Entzug

18 Jahre lang verzichtete der Metallica-Frontman auf Alkohol, nun erlitt er einen Rückfall. Die Band brach ihre Tour ab. Freunde und Wegbegleiter sprechen Hetfield Mut zu.

Via Twitter verkündeten Kirk Hammett, Lars Ulrich und Robert Trujillo die traurige Kunde, dass ihr Frontman James Hetfield erneut mit der Sucht kämpft und sich in Behandlung begeben hat.Die geplante Tour durch Australien und Neuseeland kann Metallica somit nicht bestreiten. Die Band bat ihre Fans um Entschuldigung. "Wir wissen euer Verständnis und eure Unterstützung für James zu schätzen", twitterten die Kollegen des Sängers und Gitarristen.Unterstützung kommt aber nicht nur von den Fans. Unter anderem wünschte auch Tony Iommi von Black Sabbath dem Metallica-Frontman alles Gute. "Du hast das Richtige getan, indem du Hilfe gesucht hast", schrieb Iommi auf Instagram. "Ich denke an dich mein Freund und wünsche dir das Beste bei deiner Genesung. Ich freue mich darauf, dich bald wieder in bester Gesundheit zu sehen."Auch die harten Jungs von Slipknot, die auf der Tour für Metallica eröffnen sollten, drücken James Hetfield die Daumen: "Natürlich sind unsere Gedanken bei James und Metallica. Wir wünschen ihnen nichts als das Beste."