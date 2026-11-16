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Kronprinzessin Mette-Marit gerät unter Druck.
Kronprinzessin Mette-Marit gerät unter Druck.
IMAGO / ABACAPRESS; Reuters
Royals in der Kritik

Neue Enthüllungen über Mette-Marits Nächte bei Epstein

Neue Details über die Übernachtungsbesuche von Kronprinzessin Mette-Marit bei Jeffrey Epstein sorgen in Norwegen für Wirbel.
Von Heute Entertainment
16.11.2026, 06:00
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Ein neues Buch über das norwegische Königshaus bringt brisante Details ans Licht: Kronprinzessin Mette-Marit soll 2013 vier Tage bei dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Palm Beach übernachtet haben.

Zwischen 2011 und 2014 hatte die norwegische Kronprinzessin umfangreichen Kontakt zum Milliardär. Ihre Leibwächter waren während des Besuchs nicht im Haus, sondern in einem nahegelegenen Hotel untergebracht.

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Am letzten Tag soll die Kronprinzessin eine "unsichere Situation" erlebt haben und deshalb ihren Ehemann Haakon kontaktiert haben, heißt es auf bunte.de. Epstein war zu diesem Zeitpunkt bereits wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen verurteilt worden.

Polizei prüfte Epstein nicht

"Die Warnsignale hätten natürlich schon lange zuvor aufleuchten müssen", erklärten Insider gegenüber norwegischen Medien. Die Polizei habe vor Mette-Marits Aufenthalt nicht gründlich überprüft, wen die Kronprinzessin besucht habe.

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"Mette-Marit wohnte im Haus eines verurteilten Sexualstraftäters", so die Kritik. Der Polizeisicherheitsdienst erklärte jedoch, Leibwächter hätten keine Entscheidungsbefugnis darüber, mit wem sich die von ihnen geschützten Personen treffen.

Private Bekanntschaft

Mette-Marit selbst betonte in einem Interview mit dem norwegischen Sender NRK, dass sie Epstein als private Bekanntschaft betrachtet habe. Sie habe weder die Polizei noch den Palast ausführlich über ihre Beziehung zu dem Milliardär informiert.

red, 16.11.2026, 06:00
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