i Marius Borg Høiby Reuters "Teil seiner Rehabilitation" Mette-Marits Sohn hat jetzt einen Job im Gefängnis Der Sohn der norwegischen Königin verbringt seine U-Haft mit Fußfessel – und hat einen neuen Job. Die Arbeit sei Teil seiner Rehabilitation. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 08:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Royal zur Werkbank: Marius Borg Høiby (29), ältester Sohn von Norwegens Königin Mette-Marit, hat einen neuen Job. Während seiner Untersuchungshaft arbeitet er jetzt als Tischler.

Seinen ersten Arbeitstag hatte der 29-Jährige laut seinem Verteidiger Alexander Greaker am Montag. "Das ist ein wichtiger Teil seiner Rehabilitation", sagte der Anwalt dem norwegischen Sender TV2. Die Arbeit mache seinem Mandanten Spaß.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie bild.de berichtet, verbringt Høiby seine U-Haft derzeit mit einer elektronischen Fußfessel auf Gut Skaugum, dem Anwesen der Königsfamilie. Für seine neue Tätigkeit darf er eine Werkstatt besuchen, die sich in der Nähe seiner Wohnung befindet. Die Fußfessel trägt er dabei weiter.

Verlängerung der U-Haft akzeptiert

Am kommenden Montag steht die nächste Entscheidung über die Verlängerung seiner Untersuchungshaft an. Diesmal habe Høiby bereits vorab zugestimmt, erklärte sein Verteidiger: "Seine Situation ist nicht mehr so prekär wie noch vor vier Wochen."

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Der sogenannte Bonus-Prinz wurde im Sommer wegen zahlreicher Straftaten, darunter zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht, zu vier Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig – gegen mehrere Punkte hat er Berufung eingelegt. Ab Februar wird erneut verhandelt.