i Marius Borg Høiby scheitert erneut vor Gericht. APA-Images / AFP / ODD ANDERSEN Niederlage vor Gericht Fußfessel bleibt! Mette-Marits Sohn nicht freigelassen Marius Borg Høiby scheitert auch vor dem Obersten Gerichtshof. Der 29-Jährige muss weiterhin eine elektronische Fußfessel tragen. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachricht für den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (53): Marius Borg Høiby (29) bleibt weiterhin unter elektronischer Überwachung. Der Oberste Gerichtshof in Norwegen hat am Dienstag seine Beschwerde zurückgewiesen.

Dabei hatte es zunächst nach einer Freilassung ausgesehen. Das Bezirksgericht Oslo hatte am 2. November entschieden, den 29-Jährigen unter Auflagen wie regelmäßigen Meldepflichten und Drogentests freizulassen. Doch die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde ein – mit Erfolg.

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"Wir nehmen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Kenntnis. Zum jetzigen Zeitpunkt geben wir keinen weiteren Kommentar ab", erklärt Høibys Verteidiger Alexander Greaker, wie der norwegischen Sender TV 2 berichtet.

Alkoholtest sorgte für Probleme

Hintergrund der Entscheidung sind unter anderem auffällige Alkoholtests während Høibys Untersuchungshaft. Bei einem kürzlich durchgeführten Test wurde ein Ausschlag auf Alkohol festgestellt.

Der 29-Jährige bestreitet allerdings, bewusst Alkohol getrunken zu haben. Die positiven Ergebnisse führt er auf Mundwasser und vergorenen Apfelsaft zurück. Das Berufungsgericht hält diese Erklärung jedoch nicht für glaubwürdig.

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Seit Juli 2026 befindet sich Høiby mit elektronischer Fußfessel auf dem königlichen Anwesen Skaugum. Zuvor saß er im Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hat nun eine engmaschigere Überwachung mit einer Ausweitung der Alkohol- und Drogentests angeordnet.