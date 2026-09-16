i Joachim Meyerhoff muss seine Rolle in "König Ubu" im Burgtheater aus gesundheitlichen Gründen abgeben. IMAGO/Stephan Wallocha Aus Gesundheitsgründen Sorge um Burg-Star: Er muss seine Rolle abgeben Joachim Meyerhoff kann bei der Produktion "König Ubu" am Wiener Burgtheater nicht dabei sein. Stefanie Reinsperger springt für ihn ein. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock für Theater-Fans: Der deutsche Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff muss seine Rolle in der Burgtheater-Inszenierung "König Ubu" niederlegen. Für ihn wäre es die große Rückkehr ans Haus gewesen, wo er von 2005 bis 2019 Ensemblemitglied war.

"Leider musste ich aus gesundheitlichen Gründen die Arbeit an 'König Ubu' abbrechen", lässt der 59-Jährige sichtlich geknickt wissen.

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Reinsperger springt ein

"Dies ist für mich eine harte Entscheidung, da die Proben mit Stefan Bachmann großartig waren. Doch ich muss mich der Tatsache stellen, momentan nicht so arbeiten zu können, wie ich es für mich brauche und wie es eine solch vehemente Rolle erfordert. Ich bedauere dies sehr", lässt Meyerhoff weiter wissen.

Die gute Nachricht: Der Premieren-Termin am 16. Oktober bleibt bestehen. Burg-Schauspielerin Stefanie Reinsperger übernimmt kurzfristig die Rolle des Vaters Ubu. Sebastian Wendelin spielt nun die Mutter Ubu – beide Titelfiguren werden damit geschlechtsübergreifend besetzt.

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Meyerhoff musste bereits 2018 einen gesundheitlichen Rückschlag verkraften. Damals erlitt er in Wien einen Schlaganfall und fiel für längere Zeit aus. Seine Erlebnisse verarbeitete er im Buch "Hamster im hinteren Stromgebiet".