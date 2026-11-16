i Micaela Schäfer APA-Images / Action Press / AEDT Fans enttäuscht Zu viel angezogen – Micaela Schäfer erntet Kritik Die Fans sind unzufrieden: Erotikmodell Micaela Schäfer zeigt sich derzeit ungewohnt bedeckt - und erntet dafür Kritik statt Applaus. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu viel Stoff statt zu viel Haut: Deutschlands wohl bekanntestes Erotikmodell Micaela Schäfer sieht sich mit ungewöhnlichen Beschwerden ihrer Anhänger konfrontiert. Die 43-Jährige erscheint bei Events derzeit deutlich züchtiger als gewohnt - und das gefällt nicht jedem.

Wenn die gebürtige Berlinerin von den Reaktionen ihrer Fans auf ihre bedeckteren Looks spricht, huscht ihr immer wieder ein breites Lächeln über das Gesicht. Die Situation scheint sie eher zu belustigen als zu ärgern.

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Instagram als Grund für den Wandel

Wie Promiflash berichtet, steckt hinter der Entscheidung ein handfester Grund: Ihr Instagram-Account war innerhalb weniger Wochen mehrfach gelöscht worden. Die strengen Richtlinien der Meta-Plattform zwangen sie zum Umdenken.

Bereits Anfang 2026 sorgte ihre Kleiderwahl bei der Premiere von "#CoupleChallenge" in Köln für Gesprächsstoff. Damals erschien sie deutlich weniger freizügig als bei früheren Auftritten.

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Ganz aufhören will sie nicht

Die ehemalige Castingshow-Teilnehmerin will sich aber nicht komplett von ihren freizügigen Outfits verabschieden. Ihre Fans dürften weiterhin mit reichlich Haut rechnen, stellt sie klar - nur eben nicht mehr auf Instagram, sondern auf anderen Plattformen wie OnlyFans.