Micaela Schäfer feiert ihr erstes "Playboy"-Cover

Die beliebte Berufs-Nudistin ziert das Titelblatt der Novemberausgabe des tschechischen Playboy-Magazins.

Ein Traum geht für die 35-Jährige in Erfüllung. Nachdem sie den deutschsprachigen Raum bereits seit Jahren mit ihrer Freizügigkeit erfreut, hat sie es jetzt endlich auf das Cover des legendären Herrenmagazins geschafft.Auf ihrem Instagram-Account teilte sie die frohe Nachricht samt einiger Hochglanzbilder, die an den heiklen Stellen zensiert worden sind, mit ihren Fans. Und das ist auch wichtig so, denn zu kaufen gibt es das Magazin nur in Tschechien zu kaufen, da es sich um die tschechische Ausgabe handelt.Zu den Fotos, die Micaela auf Instagram gepostet hat, fragt sie ihre Fans, wie sie es denn finden würden. Und natürlich sind die meisten von den Bildern begeistert.