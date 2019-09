iPhone funktioniert nach 15 Monaten in Fluss noch

Ein Youtuber, der mit Tauchvideos bekannt wurde, entdeckte bei einem Tauchgang eine wahren Schatz: ein iPhone! Eine Frau hatte das Smartphone verloren - vor 15 Monaten.

Michael Bennett ist leidenschaftlicher Taucher und machte sich als "Nugget Noggin" auf YouTube einen Namen. Der junge Mann taucht in den unterschiedlichsten Gewässern und geht dort auf Schatzsuche.Ob Waffen, Schmuck, Sonnenbrillen oder Kameras! In den Tiefen der Flüsse hat Bennett schon einiges ausgegraben. Bei seinem letzten Tauchgang im Edisto River in South Carolina machte er aber einen wahren Sensationsfund!Gemeinsam mit einem Kumpel fand er in dem Fluss nämlich ein Smartphone am Grund des Flusses. Gegenüber US-Medien schildert der YouTuber den Moment des Fundes."Ich stieß auf etwas, dass wie ein Seil aussah, das vielleicht an Autoschlüsseln befestigt war. Und als ich dann daran zog, sah ich ein Handy in einer wasserdichten Hülle", erklärt Bennett.Der Taucher konnte sein Glück gar nicht fassen, da wartete schon die nächste Überraschung auf ihn. Denn das gefundene iPhone funktionierte noch.Aufrund der iOS-Security konnte Bennett aber nicht viel damit anfangen. Also nahm er die SIM-Karte heraus und steckte sie in ein anderes Smartphone. Beim Durchstöbern der Daten fand er schließlich sogar die Besitzerin des Handys. Ihr Name: Erica Bennett - sie ist aber nicht mit Michael verwandt.Die 39-Jährige hatte das iPhone im Juni 2018 während eines Familienausflugs verloren. Als sie aus dem Wagen stieg, fiel das Smartphone heraus und landete genau im Edisto River. Erica war am Boden zerstört, da am Handy Nachrichten ihres verstorbenen Vater waren.Michael nahm schließlich Kontakt zu Erica auf und erklärte, dass er ihr iPhone im Fluss gefunden hätte. Die 39-Jährige fiel aus allen Wolken und war überglücklich.Schnell wurde ein Treffen vereinbart und Michael gab Erica ihr iPhone zurück. Jenes Smartphone, das sie vor 15 Monaten verloren hatte und wegen des Inhalts nicht mehr zu ersetzen gewesen wäre.