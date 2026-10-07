i Michael Douglas war damals sogar bereit, für die Affäre seine Ehe zu opfern. REUTERS/Eric Gaillard "Wollte meine Frau verlassen" Michael Douglas gesteht Affäre am "Basic Instinct"-Set Hollywood-Star Michael Douglas enthüllt in seinen Memoiren eine geheime Liebesaffäre mit Kollegin Jeanne Tripplehorn während der Dreharbeiten. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 14:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Michael Douglas (82) sorgt erneut für Schlagzeilen. Der US-Schauspieler hat eine weitere Liebes-Enthüllung gemacht: Bei den Dreharbeiten zum Erotik-Thriller "Basic Instinct" im Jahr 1991 knisterte es gewaltig zwischen ihm und einer Kollegin – allerdings nicht mit Sharon Stone (68).

Die Affäre hatte Douglas mit Jeanne Tripplehorn (63), die im Film die Psychologin Dr. Beth Garner spielte. "Die Wahrheit ist: Ich habe mich sehr heftig in Jeanne verliebt, trotz unseres Altersunterschieds von fast 20 Jahren", gestand der Schauspieler.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie die "Bild" berichtet, war Douglas damals sogar bereit, für die Affäre seine Ehe zu opfern. "Ich war bereit, meine Frau offiziell für Jeanne zu verlassen. Ich war verrückt nach ihr", enthüllte er in seinen Memoiren.

Affäre wurde geheim gehalten

Während der Dreharbeiten war der Hollywood-Star noch mit seiner ersten Frau Diandra Luker verheiratet. Douglas und Tripplehorn hielten ihre Liaison deshalb streng geheim. Die Beziehung endete allerdings nach Abschluss der Dreharbeiten.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Douglas und Luker trennten sich schließlich 1995 – drei Jahre nach der Veröffentlichung von "Basic Instinct". Seit dem Jahr 2000 ist der US-Schauspieler mit Catherine Zeta-Jones verheiratet. Es ist nicht das erste Mal, dass Douglas über Set-Affären spricht – zuvor hatte er bereits eine Liaison mit Kathleen Turner zugegeben.