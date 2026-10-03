i Michael Douglas und Kathleen Turner. "Heute"-Montage / IMAGO / Avalon.red / IMAGO / ZUMA Press Wire Hollywood-Geheimnis gelüftet Michael Douglas gesteht Affäre mit Co-Star 42 Jahre hielt Michael Douglas dicht - jetzt gibt der Schauspieler in seinen Memoiren zu, dass er eine Affäre mit Kathleen Turner hatte. Von Heute Entertainment 03.10.2026, 20:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die beiden Hollywood-Ikonen spielten 1984 gemeinsam in der Abenteuerkomödie "Die Jagd nach dem grünen Diamanten". Die Chemie zwischen ihnen war unverkennbar - und wie sich jetzt herausstellt, nicht nur gespielt.

"Die Wahrheit ist, dass während der Produktion Kathleen und ich uns ineinander verliebten und eine Beziehung anfingen", schreibt der 82-Jährige in seinen neuen Memoiren "One Helluva Ride", die am 6. Oktober erscheinen.

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Die offizielle Version war jahrzehntelang eine andere, nach Angaben von TAG24: "Wir waren beide versucht, aber es ist nie etwas zwischen uns passiert." Douglas gibt nun zu: "Das war eine Lüge."

Besuch der Ehefrau beendete die Romanze

Der Oscar-Preisträger war damals zwar von seiner Frau Diandra getrennt, aber noch verheiratet. Als diese mit Sohn Cameron am Filmset erschien und Turner klarmachte, dass die Ehe noch bestand, zog sich die Schauspielerin zurück.

Die heute 72-jährige Turner reagiert gelassen auf die Enthüllung: "Meine Güte, was für eine Aufregung über etwas von vor 40 Jahren! Ich liebe Michael und freue mich darauf, das Buch zu genießen."

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Langjährige Freundschaft trotz allem

Douglas, seit 2000 mit Catherine Zeta-Jones verheiratet, betont, dass ihn bis heute eine enge Freundschaft mit Turner verbinde. Er habe sie sogar um Erlaubnis gefragt, das lange gehütete Geheimnis in seinen Memoiren zu lüften.

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Die beiden Top-Stars der 80er-Jahre standen später noch mehrfach gemeinsam vor der Kamera - unter anderem in "Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil" und dem Scheidungsdrama "Der Rosenkrieg".