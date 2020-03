Michael Häupl – 12 Wochen Spital, Intensivstation!

Seit Monaten sah man Alt-Bürgermeister Michael Häupl nicht mehr in der Öffentlichkeit. Nun meldete sich der SP-Grande zurück und sagt: "Ich hatte eine Frühform von Nierenkrebs."

Seit Ende des Vorjahres herrschte in der Polit-Szene große Sorge um Alt-Bürgermeister Michael Häupl. Der 70-Jährige hatte sich mit massivsten gesundheitlichen Problemen wochenlang in Spitalsbehandlung begeben müssen. Nun geht es ihm wieder besser – und er sprach offen wie nie über seine schwerwiegende Erkrankung.Roter Pullover, weißes Polo-Shirt – das Äußere entspricht schon wieder jahrzehntelangen Gepflogenheiten. Der Leib ist merkbar erschlankt. Aber kein Wunder. "Ich hatte eine Frühform von Nierenkrebs und eine Operation, die exzellent verlaufen ist, aber dann sind nachher Probleme aufgetreten. Etwa mit einem Abszess und einer Sepsis", sagte Häupl der "Kronen Zeitung" (Sonntagsausgabe). Es war durchaus knapp: "12 Wochen Spital sind schon intensiv." Seine Frau (selbst Ärztin) sagte ihm, "es war eine echte Gefährdung da. Selber habe ich es nicht so empfunden, gebe ich zu."Auch politisch vertritt er weiter durchaus kantig seine Meinung, die – wie in der Vergangenheit – nicht zwingend die Mehrheitsmeinung wiederspiegeln muss. "Selbstverständlich unterstütze ich Pamela Rendi-Wagner", so Häupl. Warum? "Eine Parteivorsitzende hat ein Anrecht auf Loyalität."Dann wurde es durchaus humoristisch. Der Interviewer verriet Häupl den möglichen Titel des "Krone"-Nachrufs ("Jetzt bringen ihm die Engel Spritzwein") – "das hätte mir sehr gut gefallen. Hätte ich auch nicht als zynisch empfunden", so Häupl zu dem gewohnt pointiert schreibenden "Krone"-Mann.