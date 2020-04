Michael Wendler heiratet seine Laura Müller (19)

Der Schlagersänger Michael Wendler gibt bekannt: "Sie hat Ja gesagt." Er (47) und seine 19-Jährige Freundin Laura Müller werden vor den Altar treten.

Trotz monatelanger Kritik vor allem wegen des Altersunterschieds des Paares wagen Michael Wendler und Laura Müller den Schritt in die Zukunft. Am Montagabend gaben die beiden Promis auf Instagram ihre Verlobung bekannt. Demnach hat der Wendler seiner Laura einen Antrag gemacht, offenbar auf einer Dachterrasse inmitten von Rosensträußen."Ich habe ja gesagt", bestätigt Müller in ihrem Instagram-Post. Dabei ist es auch für das Paar eine äußerst schwierige Zeit. Die Coronakrise trifft auch den 47-Jährigen, bei dem wegen abgesagten Konzerten die Gagen ausbleiben – er hat mit großen finanziellen Einbussen zu kämpfen.Bei seiner Freundin Laura Müller läuft es karrieretechnisch allerdings glatt: Nach ihrem "Playboy"-Covershooting, ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" und ihren Influencer-Deals dürfte das Konto gefüllt sein – und davon profitiert der Schlagersänger nun.Der Wendler ging kürzlich auf Instagram live mit Oliver Pocher (42), der sich mit seiner Freundin Amira (27) aktuell in Quarantäne befindet.Im Video bezeichnet der Schlagersänger die Konsequenzen des Coronavirus als "Vollkatastrophe", 50 bis 60 seiner Auftritte seien abgesagt worden und er verdiene kein Geld mehr.Niederschlag nach Karriere-PushGerade jetzt, wo Michael Wendler mit seiner 2017er Single "Egal" dank der Parodie von Oliver Pocher ein überraschender Erfolg gelang und das TV-Duell der Streithähne offenbar auch für einen Karriereschub sorgte: "Nach unserer Show lief alles ganz toll und dann kam Corona. Ich glaube, 2020 kannst du knicken", so der Schlagersänger im Livevideo.Daher bringt Laura nun alleine das Geld nach Hause: Laut Pochers Freundin Amira verdienen Influencer pro Story umgerechnet rund 5.000 Euro. Wie Michael Wendler korrigiert, sei es der 19-Jährigen sogar noch mehr – dazu kommen noch ihre Gagen für "Let's Dance". "Ich lebe eigentlich von der Kohle von Laura", gesteht der Schlagersänger. Außerdem setze er auf sein zweites Standbein, in den USA vermietet er Wohnungen.Zum Schluss des Videos bestätigt3 der Schlagersänger außerdem schon damals, Laura heiraten zu wollen. "Es passt einfach", schwärmte der Wendler. Die Hochzeitssause dürfte in der aktuellen Lage wohl noch auf sich warten lassen."Mein Portemonnaie ist leer", erklärte der Wendler kürzlich in einem RTL-Interview, ein Ring liege momentan nicht drin. Laut Laura reicht aber auch ein Kaugummiring aus dem Automaten.