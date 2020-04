Michael Wendler: "Das war eine PR-Masche"

Der Schlagersänger will sein Image aufpolieren. Er glaubt, dass die Menschen ein "völlig falsches Bild" von ihm haben.

Laura hat ihm zu dem Image-Wechsel geraten

Seit seiner Beziehung mit der blutjungen Laura Müller und seinem Streit mit Oliver Pocher ist Michael Wendler wieder in aller Munde. Auch karrieretechnisch geht es wieder bergauf für den Sänger: Seine zwei Jahre alte Single "Egal" schaffte es in die Charts.Trotzdem gibt es noch immer einige Hater. Wendler glaubt den Grund dafür zu kennen. "Viele Menschen haben ein völlig falsches Bild von mir", meint der Musiker im Interview mit RTL. Er erklärt: "Die kennen den alten Wendler. 'Ich bin die geilste Sau', 'Ich bin der Größte', 'Gott ist Wendler-Fan'. Das war natürlich eine PR-Masche."Dank Laura habe er aber inzwischen seine Strategie verändert. Er will, dass die Leute den "wahren Wendler" kennen lernen. "Laura ist die, die mir die Augen geöffnet hat". Sie hat mir klar gesagt 'Das verstehen die Leute nicht. Ich kann über deine Witze lachen, aber die Leute kennen dich nicht, wie ich.'"Und offenbar hatte die 19-Jährige recht. Denn: "Ich empfinde es so, als wenn sich die Stimmung gewaltig geändert hat. Ich bekomme viele Sympathien von Menschen entgegengebracht, die vorher kein Wendler-Fan waren", freut sich der Schlagersänger.