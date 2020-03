Wendler sitzt wegen Corona in Deutschland fest

Schlagersänger Michael Wendler und seine Laura müssen wegen des US-Einreisestopps vorerst in Deutschland bleiben.

Eigentlich hatten Michael Wendler und seine Laura vor, wieder nach Amerika zu reisen, doch das Coronavirus machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. 30 Tage dürfen Europäer nicht in die USA reisen, wie US-Präsident Donald Trump am Mittwoch verkündete.Wendler hätte zwar eine Greencard, doch er will unter keinen Umständen alleine fliegen. "Ohne Laura macht mein Leben natürlich auch keinen Sinn mehr. Ist ja klar, ich lasse sie ja hier nicht alleine zurück. Wir beide halten zusammen, auch in solchen schwierigen Zeiten", erklärt er im RTL-Interview.Nur um seine Tochter Adeline tut es dem Wendler leid: "Ich bin voller Sorge. Ich möchte meine Tochter nicht allzu lange in Amerika alleine lassen."Auch Laura ist enttäuscht, weil momentan wegen des Virus bei "Let's Dance" keine Zuschauer im Publikum sitzen. "Das macht uns natürlich alle sehr traurig", klagte Laura in ihrer Insta-Story. "Du trainierst tagelang und bist stolz und happy und freust dich einfach, es allen Menschen zu zeigen, was du gelernt hat. Und wenn da keiner sitzt, hast du einfach gar nicht das Feeling und das Gefühl, da ist niemand." Doch Laura ist trotzdem froh, dass die Show nicht komplett abgesagt wurde.