Wendler besorgt Laura (18) neuen Job, Fans sind sauer

Offenbar will Wendler-Freundin Laura Müller jetzt auf eigenen Beinen stehen: Der Schlagerstar hat ihr einen Job als Moderatorin besorgt. Ihre Fans sind wütend.

Seit wenigen Monaten ist Laura Müller zu ihrem Freund Michael Wendler nach Cape Coral (Florida) gezogen. Dafür ließ sie nicht nur ihre Familie und Freundin zurück, sondern brach auch ihr Abitur in Deutschland ab.Um Geld muss sich die 18-Jährige aber natürlich keine Sorgen machen. Immerhin wohnt sie jetzt beim deutschen Schlagerstar ("Sie liebt den DJ"), der sich um alles kümmert.Dennoch möchte Laura in den USA nun auf eigenen Beinen stehen. Zunächst wollte die Schülerin ja noch als Influencerin durchstarten. Doch nun hat die 18-Jährigen offenbar einen neuen Job gefunden - dank ihrem Liebsten.Denn "Der Wendler" hat seine junge Freundin als Moderatorin engagiert. Gemeinsam mit Frank Neuenfels wird sie bei einem seiner Konzerte in Oberhausen durch das Programm führen.Das verkündete der Schlagerstar selbst auf seinem Instagram-Profil und erntete dabei neben Begeisterung auch jede Menge Spott."Sie kann ja nicht mal auf Instagram fehlerfrei sprechen" oder "Ist das ein letzter trauriger Versuch den Karten Verkauf anzukurbeln", ist etwa unter den Kommentaren zu lesen.Es hat den Anschein, als wären die Fans mit Lauras neuem Job nicht wirklich zufrieden. (wil)