Das sagt Ex-Frau Norberg zu Wendlers Verlobung

Jetzt haben sie es endlich getan: Michael Wendler ist vor Laura Müller auf die Knie gegangen.

Wendlers Tochter postete ein schwarzes Herz

Eigentlich war es keine große Überraschung: Schon vor Wochen wurde berichtet, dass RTL Schlagersänger Michael Wendler und seine 19-jährige Freundin zum Traualtar begleiten will. Das Einzige, was bis jetzt fehlte: Der Ring an Lauras Finger.Wendler behauptete immer,Doch jetzt ging er doch vor Laura auf die Knie – mit Ring. Auf Instagram teilte die "Let's Dance"-Kandidatin ein Foto, indem sie sich küssen und kommentierte es mit: "Ich habe 'Ja' gesagt". "Das ist der schönste Verlobungsring, den ich mir je hätte erträumen können", schwärmte Laura im Interview mit RTL.Zahlreiche Promis gratulierten dem Paar, darunter Victoria Swarovski, Oana Nechiti, Natalie Kreuzmayr und Johannes Haller. Auch Wendlers Tochter reagierte darauf. Doch Freude schaut anders aus: Sie kommentierte das Foto mit einem Heul-Emoji und einem schwarzen (!) Herz.Und was meint eigentlich Wendlers Ex Claudia Norberg zu der Verlobung? Sie scheint sich für das Paar zu freuen. Sie teilte das Foto in ihrer Story und betitelte es mit "Herzlichen Glückwunsch".