Michael Wendler hat jetzt eine neue Nase

Kurz nach seiner Verlobung mit der 19-jährigen Laura Müller eilte Michael Wendler zum Beauty-Doc.

So geht es Wendler nach der OP

Schlagerstar Michael Wendler ("Egal") hat sich einen langersehnten Wunsch erfüllt: Er ließ sich die Nase richten. Die OP diente aber nicht nur der Eitelkeit, wie er vor dem Eingriff im RTL-Interview klar stellte."Ich bekomme seit einiger Zeit schwer Luft und das wird korrigiert", so der Verlobte von Laura Müller. Nachher durfte der Doktor die Nase dann auch "ein bisschen verschönern". Wendler gab dem Arzt vorher seine Einwilligung. "Was dabei rauskommt, wird man dann sehen - ich bin sehr gespannt", grinst der Sänger.Inzwischen hat der Wendler die OP hinter sich. "Mir geht es gut", ließ er seine Fans via Instagram-Story wissen. Dazu teilte er ein Foto von sich mit Verband.Bis wir Wendlers neue Nase zu sehen bekommen, dauert es aber noch. Erst in zwei Wochen darf er den Verband abnehmen.