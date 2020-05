Wendler & Pocher siegen als neues Dream-Team

Michael Wendler und Oliver Pocher siegten zwar bei "Denn sie wissen nicht, was passiert", trotzdem konnte der Comedian nicht ganz aus seiner Haut.

Pocher-Wendler erstmals als Team

Pocher kann's nicht lassen

Nach ihrem TV-Duell "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig" sind die beiden Streithähne Oliver Pocher (42) und Schlagersänger Michael Wendler (47) erstmals Seite an Seite vor der Kamera gestanden. Zur überraschenden Verbrüderung kam es in Zuge der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert", die an diesem Wochenende in ihr Staffelfinale ging.Dass Pocher und Wendler als perfekt eingespieltes Team funktionieren, entging auch den beiden Moderatoren Günther Jauch (63) und Thomas Gottschalk (69) nicht. "Sowas macht nur RTL möglich", wunderte sich Jauch, während Gottschalk zu Beginn der Sendung gern noch etwas stichelte. "Du kriegst fünf Punkte Vorsprung", versprach die TV-Legende Comedian Pocher. "Das ist die Wendler-Pauschale."Auch Oli fühlte sich anfangs benachteiligt: "Michael hat ein bisschen Probleme mit seiner neuen Nase", meckert er in Richtung Wendler, der sich erst vor ein paar Tagen einer Beauty-OP unterzog. Sollte es tatsächlich zu einem Zwischenfall kommen, wartete ein Arzt hinter den Kulissen, denn bandagiert wollte der eitle Sänger nicht vor die Kameras: "Diese Bilder verfolgen mich sonst ein Leben lang", erklärt er.Trotz Nachbesserung seines Riechorgans hatte das Team Wendler-Pocher bei den Wettkämpfen der TV-Show schließlich die Nase vorn. Gemeinsam erspielten sie 40.000 Euro für die Stammgäste eines Lokals, die sich für Obdachlose einsetzen. Die Freude über den Sieg war bei diesen Alltagshelden gleich noch einmal so groß, als Pocher selbst noch in die Tasche griff und weitere 10.000 Euro dazu legte.Doch als Moderator Gottschalk für alle Teilnehmer Pizza orderte, ließ es sich der blonde Lästerer trotzdem nicht nehmen und scherzte in Richtung Wendler-Verlobter Laura Müller (19): "Für die Laura bitte ein Pinocchio-Eis oder einen Kinderteller." Trost hatte Wendlers Zukünftige jedenfalls nötig: Zwar musste sie am Vortag die Tanzshow "Let's Dance" verlassen , nahm es aber sportlich: "Ich gönne es jedem anderen. Dabei sein ist alles."