Vor dem TV-Duell bei RTL fragte die "Bild"-Zeitung bei Michael Wendler und Oliver Pocher nach, wie es ihnen geht.

"Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!" bildet am 1. März um 20:15 Uhr auf RTL den Höhepunkt der Streitereien zwischen Oliver Pocher und Michael Wendler. Genau deshalb vermuten viele Fans nun, dass die Sticheleien zwischen den beiden nur Show waren, um so künstliche Aufmerksamkeit in den Medien zu kreieren.Diese Vorwürfe werden von beiden natürlich bestritten. So sagt etwa Schlagersänger Michael Wendler zur "Bild": "Die Show war nicht geplant! Ich habe erst gestern davon erfahren. Ich bin nicht so showerfahren wie Herr Pocher, darum befürchte ich, zusätzlich das Ding auch noch zu verlieren – aber ich bin der Wendler. Ich habe keine Angst vor Herrn Pocher und ich bin ein Stehaufmännchen".Man nehme das Duell sehr ernst. "Ernst. Sehr, sehr ernst. Am Anfang haben wir noch kräftig mitgelacht. Aber die einseitigen Tiefschläge wurden zunehmend provokanter. Das kann keine Vorbildfunktion haben", so der 47-Jährige über den bevorstehenden TV-Kampf mit Oliver Pocher.Sollte er das Duell gewinnen, dann wünscht er sich nur eines: "Eine Entschuldigung bei Laura und bei mir und ein faires zukünftiges Miteinander".Auch Pocher brennt dem Duell mit Vorfreude entgegen: "Ich bin immer noch hoch motiviert. Ich war die ganze Zeit hoch motiviert und das wird auch weiterhin so bleiben. Und ich finde, dass RTL dieses Duell mit großer Spontaneität zustande gebracht hat. Es hat erst ab Freitag angefangen, richtig heiß zu werden".Schon vor sechs Jahren duellierte sich Oliver Pocher im Hauptabendprogramm mit seinem bisherigen Lieblingsopfer Boris Becker. Umso mehr liegt die Vermutung nahe, dass das TV-Duell nicht spontan passiert ist, sondern von langer Hand geplant war.