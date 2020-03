Wendler und Sido am Weg zur "Weltherrschaft"

Das neue Album von Michael Wendler könnte eine weitere musikalische Überraschung bereithalten.

Rap-Angebote und Weltherrschaft

Ab sofort steht Schlagersänger Michael Wendler (47) bei Universal Music unter Vertrag. Die Neuigkeit hat der Musiker sofort auf Instagram geteilt. "Auch musikalisch soll es richtig gut werden", versichert er und spielt womöglich auf die beiden Songs mit seiner Freundin Laura Müller (19) an, die für das bevorstehende Album geplant sind."Bruder, herzlich willkommen in der Universal Familie", meldet sich ausgerechnet Rapper Sido (39) unter Wendlers Posting zu Wort. Der Sänger steht ebenfalls bei der Plattenfirma unter Vertrag und kann sich offensichtlich gut vorstellen, beim momentanen Wendler-Müller-Hype mitzumischen. "Endlich können wir zusammen die Weltherrschaft an uns reißen", stellt Sido dem Wendler in Aussicht und fügt hinzu: "Sag Bescheid, wenn du 'n ordentlichen Rap-Part aufm Album brauchst". Auch einen Album-Titel legt Sido seinem Musik-Kollegen nah: "Wie wär LET's WENDL??? Wenn nicht gut, dann #egal..."Wendler reagiert dankbar und antwortet sofort im perfekten Gangster-Slang: "Bruder Dankeschön - Du bist JEDERZEIT eingeladen Dich einzubringen". Auch von Neo-"Let's Dance"-Kandidatin Laura Müller gibt es für Sidos Angebot einen Smiley mit Herzchen in den Augen. Ob es allerdings wirklich zu dieser Konstellation kommt, ist fraglich. Denn Sido schreibt zu seinem Rap-Angebot: "Ich schick dir dann jemanden vorbei" und lässt sich damit ein musikalisches Hintertürchen offen.