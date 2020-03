Nicht "Egal": Wendler kriegt Zorres wegen Leiberl

Das Shirt, das der Sänger während seines TV-Auftritts trug, brachte ihm nicht nur Spott, sondern auch juristischen Ärger ein.

Wirbel um nicht autorisierte Fan-Shirts

Auf Einigung folgt korrekter Schriftzug

In den Wochen vor dem TV-Duell "Wendler vs Pocher" präsentierte sich Comedian Oliver Pocher (42) immer mit einem Shirt mit Michael Wendlers (47) Songtitel "Egal". Das passte dem Schlager-Barden gar nicht, denn laut ihm kann es nur einen Wendler geben. Deshalb holte er in der Show zum (Textil-)Gegenschlag aus. Dumm nur, dass er im Schriftzug auf seinem T-Shirt ein "i" im Wort "Original" vergaß.Diese Aktion hat dem Sänger nicht nur Spott seitens der Zuschauer, sondern darüber hinaus noch rechtlichen Ärger mit der Merchandise-Firma "Megamix" eingebracht. Denn ohne deren Wissen hat Wendler die verpatzten Shirts bei einer anderen Firma in Auftrag gegeben und über diesen Fan-Shop angeboten, obwohl eigentlichKurz lag sogar die Vermutung nah, Wendler wollte damit Lizenzkosten einsparen, die er sonst an "Megamix" abtreten müsste. Noch während es in der TV-Sendung zum Kräftemessen zwischen Wendler und Pocher kam, verhandelten im Hintergrund bereits "Megamix", deren Anwalt und der Fan-Shop-Betreiber die heikle Fanartikel-Debatte.Nach einer Telefonkonferenz kam man zum Ergebnis, dass der Fan-Shop weiter die T-Shirt verkaufen dürfe. Es habe eine "wirtschaftlich sinnvolle Einigung" gegeben, so der "Megamix"-Anwalt in einem Gespräch mit der " Bild "-Zeitung. Auf ausdrücklichen Wunsch Michael Wendlers werde aber ab sofort der Schriftzug von "Orginal" auf "Original" geändert.