Wendler ist begeistert von Schweigers Liebesglück

Für Til Schweigers Liebesbekundungen gibt's auch Lob vom Wendler: "Liebe kennt kein Alter", freut sich der Sänger für den Schauspieler.

Schlager-Barde gratuliert Schauspieler

So verliebt hat man Schauspieler und Regisseur Til Schweiger (56, "Kokowääh") selten gesehen. Aus seinem paradiesischen Urlaub auf den Malediven schickt er ein Pärchen-Foto nach dem anderen und hält mit seinen Liebesschwüren an seine Freundin Sandra (25) nicht zurück: "I love you sooooo much!" postet Til unter sein neuestes Instagram-Foto, beschreibt sie als eine Person mit "goldenem Herzen" und nennt sie liebevoll "turtle [Schildkröte, Anm.]".Jemand, der weiß, wie sehr man sein Herz an eine weitaus jüngere Frau verlieren kann, ist Schlager-Barde Michael Wendler (47). Zwar trennen ihn und seine Freundin Laura Müller (19) 28 Jahre, seit gut einem Jahr sind die beiden aber schon übertrieben unzertrennlich. Deshalb wundert es wohl nicht, dass ausgerechnet Wendler Schweigers Liebesglück unbedingt kommentieren muss."Lieber Til, Laura und ich wünschen dir alles Glück auf Erden", richtet der Musiker dem Schauspieler über Social Media aus. Sein Credo schickt er auch gleich noch hinten nach: "Liebe kennt kein Alter." Wie die Gratulation bei Schweiger und seiner neuen Freundin ankommt, ist nicht bekannt. Der "Keinohrhasen"-Star hat sich bislang weder bedankt noch sich zu Wendlers Gruß geäußert.