Verkauft Michael Wendler Video-Grüße für 249 Euro?

Auf der Plattform "Fandreams" können sich Fans Gute-Nacht-Grüße, lustige Geschichten oder auch Beleidigungen von Promis anfordern.

Zu wenig Geld? Wendler sagte ab

Clips von Dani Büchner und Desirée Nick

Seit Wochen klagt Schlagersänger Michael Wendler, dass er kein Geld mehr hat.Wegen der Corona-Krise wurden all seine Konzerte abgesagt. Ob der Wendler nun versucht auf andere Art und Weise Geld zu machen?Am Wochenende tauchten nämlich auf der Plattform "Fandreams" Videos des Schlagersängers auf – ein Clip kostet satte 249 Euro. In einem Werbespot preiste sich der Sänger vorher selbst an: "Hier habt Ihr die Möglichkeit, von mir eure ganz persönlichen Grußbotschaften anzufordern. Für Geburtstage, Hochzeiten, alles Mögliche."Inzwischen ist der Clip offline. Im Interview mit der "Bild" erklärte Wendlers Manager, dass der Sänger dem Projekt abgesagt habe. "Wir wünschen den Machern mit ihrer Idee viel Erfolg, Michael Wendler steht jedoch für das Projekt nicht zur Verfügung", meinte er in einem Statement.Fandreams-Geschäftsführer Jens Scheidemann bestätigte dies gegenüber dem Blatt: "Michael war von dem Projekt sehr begeistert und hat als erster Künstler sofort zugesagt. Es gab auch bereits einige Buchungen, doch gingen heute morgen bei weiterführenden Verhandlungen die Preisvorstellungen so weit auseinander, dass wir das Projekt Wendler erstmal auf Eis gelegt haben. Nach dem Verhandlungsabbruch haben wir ihn von unserer Seite entfernt. Unsere Türen stehen ihm aber natürlich weiter offen."Auch Desirée Nick bietet auf der Plattform Videos an (z.B. mit einem bösen Spruch) – für jeweils 99 Euro. Daneben gibt es noch Clips von Malle-Sängerin Mia Julia Brückner (59 Euro), Mickie Krause (59) sowie Daniela Büchner (59).