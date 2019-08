Michelle Hunziker auf Edelweiß-Jagd in Südtirol

Die Moderatorin urlaubt derzeit mit ihrer Familie in den Dolomiten. Dabei bewies sie sich auch im Bergsteigen.

"Mein Herz hat mir bis in meinen Hals geschlagen", schrieb die 42-jährige Schweizerin zu einer Reihe von Bildern auf Instagram, auf denen sie bei einer waghalsigen Bergsteigeaktion in den Dolomiten zu sehen ist.Gemeinsam mit einer Freundin wagte sich Hunziker eine steile Felswand empor. Belohnt wurde ihr Ausflug nicht nur durch einen Adrenalinausstoß, sondern auch durch eine besondere botanische Begegnung.Am Weg nach oben durfte sich die 42-Jährige über den seltenen Anblick von Alpen-Edelweiß freuen. Die prächtige Blume gilt bis heute in vielen Regionen der Alpen als streng geschützt und darf nicht gepflückt werden.(baf )