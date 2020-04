"Immer allein": Hunziker verzweifelt an Lagerkoller

Zwar hat TV-Schönheit Michelle Hunziker in der Krise ein volles Haus, trotzdem fühlt sie sich öfters einsam und ausgelaugt.

Eine schrecklich turbulente Familie

Wo bleibt der ersehnte Friseur?

Seit Wochen befinden sich Moderatorin Michelle Hunziker (43) und ihre Familie in Isolation. Sieben Köpfe zählt die Schar, mit der sich TV-Star in ihr Haus im italienischen Bergamo zurückgezogen hat. Auch Aurora (23), die Tochter aus der Beziehung zu Sänger Eros Ramazzotti (56), ist bei ihrer Mutter untergekommen. Was allerdings als turbulentes Familienabenteuer begonnen hat, wächst Michelle aber allmählich über den Kopf.In einem YouTube-Video gesteht die blonde Schönheit augenzwinkernd, am Quarantäne-Trubel zu verzweifeln. Auch der Rest der Meute versammelt sich plappernd vor der Kamera und klagt sein Leid: "Sie essen, als ob es kein Morgen gäbe", wundert sich Michelle Hunziker über den übersteigerten Appetit ihrer nimmersatten Familie rund um Ehemann Tomaso Trussardi (37) und ihre beiden Kinder Sole (6) und Celeste (5).Außerdem wollen auch noch Auroras Freund Goffredo und ihre beste Freundin Sara bespaßt werden, die ebenfalls unter Michelles Dach leben. Während es Goffredo nervt, dass seine Muckis immer weniger werden, versucht Aurora ruhig zu bleiben: "Ich will mich nicht beklagen, aber es ist schwierig", erzählt sie über das turbulente Zusammenleben.Michelle versteht die Welt nicht mehr: "Ich habe es so verstanden, dass wir alle zusammen und zufrieden sind", sagt sie im Video. "Aber ich bin immer allein. Am Ende des Tages habe ich immer viel erledigt, trotzdem fühle ich mich einsam." Einzig ein Besuch beim Friseur, nach dem sich die TV-Beauty schon seit längerem sehnt, würde ihr in diesen Tagen Abwechslung und Entspannung bringen. Doch bis dahin muss Michelle vermutlich auch ganz ohne Coiffeur einen kühlen Kopf bewahren.