i Erst graue Haare, dann Busen-Blitzer bei Michelle Instagram Nach Trennung Graue Haare, Busen-Blitzer! Michelle überrascht im Clip Die ehemalige Schlagersängerin hat genug von ihrem grauen Ansatz und plant einen radikalen Schnitt. Am Dienstag soll die neue Frisur kommen. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 14:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlagerstar Michelle, die nach mehr als 30 Jahren auf der Bühne unter ihrem bürgerlichen Namen Tanja Gisela Hewer lebt, plant eine radikale Veränderung.

Die Sängerin hat beschlossen, ihre Haare komplett kurz zu schneiden.

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Am Dienstag (20. Oktober) sollen die Haare ab. Das Ergebnis wird ziemlich extrem ausfallen: "Ich mache meine Haare komplett kurz, auf einen Zentimeter", kündigt die Ex-Sängerin an, denn die grauen Ansätze und blonden Enden stören sie jetzt. Da macht sie kurzen Prozess.

Alte Energie soll weg

Die Sängerin erklärt auch den emotionalen Hintergrund ihrer Entscheidung: "Da steckt so viel Energie drin, die ich nicht mehr haben möchte. Ich möchte das einfach nicht mehr haben. Ich möchte das einfach abhaben, diese Energie weghaben."

Bei einigen Usern stößt sie auf Unverständnis: "Verstehe nur Bahnhof", "Macht sie jetzt ein auf Öko im Omalook ... graue Haare ... ungepflegt" oder "Was ist mit ihr passiert?", schreiben einige in der Kommentarspalte.

Busen-Blitzer sorgt für Aufsehen

Doch nicht nur ihre angekündigte Typveränderung fällt in dem Video auf. Michelle zeigt sich darin auch ziemlich freizügig. Ihr Hemd ist weit geöffnet und gewährt tiefe Einblicke. Als die 54-Jährige die Kamera neu positionieren möchte, passiert es plötzlich: Für einen kurzen Moment ist ihre nackte Brust zu sehen.

Die ehemalige Schlagersängerin scheint sich an dem unfreiwilligen Busen-Blitzer allerdings nicht weiter zu stören. Das Video ist nach wie vor online und für ihre Follower sichtbar.