Michelles Komponist leblos in Wohnung aufgefunden

Der Komponist und Musikproduzent Gino Trovatello (58) wurde leblos in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Die Umstände seines Todes sind noch unklar.

Wie der "Express" berichtet, wurde der Kölner Musiker, Komponist und Produzent Gino Trovatello (58) leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Über die genauen Todesumstände wurden bisher noch keine Angaben gemacht.Der Vollblutmusiker arbeitete mit Howard Carpendale, Jennifer Rush und den Olsen Brothers zusammen. Für Michelle komponierte er unter anderem den ESC-Final-Titel "Wer liebe lebt" mitBereits im Jahr 2013 war der 58-jährige Familienvater an Speiseröhrenkrebs erkrankt, konnte aber geheilt werden. Nur zwei Jahre später, 2015, erkrankte seine Frau Verena an Bauchfellkrebs. Sie verstarb im Juni des letzten Jahres.Trovatello hinterlässt zwei erwachsene Töchter.