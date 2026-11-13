Nach Krebs-Diagnose: Ballermann-Legende hört auf

Der Ballermann-Star Mickie Krause hat vor einigen Jahren die Diagnose Blasenkrebs erhalten. In der ARD-Dokumentation "Ballermann Sessions & Stories" spricht der 55-Jährige nun offen über diese schwierige Zeit und wie sie sein Leben verändert hat.
Der Interpret von Hits wie "Schatzi, schenk mir ein Foto" erklärt, dass er mit der Diagnose "relativ realistisch" umgegangen sei. Seine Familie und Freunde hätten ihn in dieser Phase getragen und unterstützt. "Die Erkrankung hat mir gewissermaßen die Augen geöffnet", gibt der Sänger zu.
Wie Bunte.de berichtet, plant Krause nun einen großen Schnitt: Mit 60 Jahren will er sich eine Auszeit nehmen. Zusammen mit seiner Frau und Familie möchte er dann um die Welt reisen und "das Leben neu genießen". Später wolle er nicht feststellen müssen, dass die Arbeit ihm zu wenig Zeit für das Leben gelassen habe.
Nach 25 Jahren in der Musikbranche tritt der Schlagersänger bereits jetzt etwas kürzer. Statt früher rund 250 Auftritte pro Jahr hat er sein Pensum deutlich reduziert. An Mallorca hängt sein Herz aber weiterhin: "Ich liebe diese Insel", schwärmt Krause in der Doku.
Die Dokumentation "Ballermann Sessions & Stories" steht bereits in der ARD-Mediathek bereit. Weitere Folgen begleiten auch andere Ballermann-Stars wie Mia Julia und Finch.