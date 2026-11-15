i Startup-Team bei der Zusammenarbeit pixabay.com OpenDesk statt Office 365 Microsoft down: Deutsche Alternative boomt Die weltweite Microsoft-Störung treibt das Interesse an einer deutschen Open-Source-Alternative in die Höhe. Der Anbieter kommt kaum nach. Von Technik Heute 16.11.2026, 00:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die massive Störung bei Microsoft 365 hat in 74 Ländern Unternehmen und Behörden lahmgelegt. Nun rückt eine deutsche Alternative in den Fokus: OpenDesk vereint Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, E-Mail und Cloud-Speicher auf einer Plattform.

Hinter der Software steckt das bundeseigene Zentrum für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung (ZenDiS). Ziel ist es, Behörden und Unternehmen unabhängiger von großen US-Technologiekonzernen zu machen.

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Die Nachfrage sei inzwischen so hoch, dass der Anbieter seinen Vertrieb neu organisieren müsse, heißt es auf chip.de. Einen wichtigen Bekanntheitsschub erhielt OpenDesk bereits 2025, als sich der Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angesichts amerikanischer Sanktionen für die Plattform entschied.

Partner sollen helfen

Um den Ansturm zu bewältigen, setzt ZenDiS verstärkt auf externe IT-Dienstleister. Die ersten Partner stehen bereits fest: B1 Systems und DACHS IT übernehmen Integration und Betrieb. Der Cloud-Anbieter STACKIT will OpenDesk aus europäischen Rechenzentren anbieten. Der reguläre Betrieb soll Anfang 2027 starten.

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Auch für Privatnutzer gibt es eine kostenlose Community-Edition. Diese lässt sich allerdings nur selbst betreiben und erfordert technische Kenntnisse sowie eine eigene Serverumgebung. Die Störung bei Microsoft zeigt jedenfalls, warum digitale Souveränität für Behörden und Unternehmen immer wichtiger wird.