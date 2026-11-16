i Badewasser mit Kachelmuster pixabay.com Cloud-Ausfall mit Folgen Microsoft-Panne: 15 Verletzte in Freizeitpark Ein Ausfall bei Microsoft sorgte für eine Chlorüberdosierung im Hotelpool des Phantasialands. 15 Gäste wurden verletzt. Von Technik Heute 16.11.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der große Microsoft-Cloud-Ausfall Ende vergangener Woche hat ungeahnte Folgen gehabt. Im Phantasialand im deutschen Brühl wurden 15 Menschen verletzt, weil ein automatisches Alarmsystem nicht funktionierte.

Das Wartungssystem der Saunalandschaft hatte zwar per E-Mail Alarm geschlagen, doch wegen der Microsoft-Störung kamen diese E-Mails nie an. Niemand bemerkte, dass das automatische Dosiersystem defekt war und viel zu viel Chlor in den Pool pumpte.

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Wie es bei heise online heißt, klagten zunächst 13 Gäste über Atemwegsbeschwerden, später stieg die Zahl auf 15. Vier Betroffene mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Person mit mittelschweren Verletzungen blieb zur Beobachtung dort.

Pool wurde wieder freigegeben

Die Rettungskräfte und die Feuerwehr sperrten den Pool sofort. Das Wasser musste komplett ausgetauscht werden. Inzwischen ist das Becken aber wieder freigegeben und kann von Gästen genutzt werden.

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Die Störung bei Microsoft ist mittlerweile behoben. Betroffen waren neben dem E-Mail-Dienst Outlook auch andere Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365.