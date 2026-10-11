i Futuristische Geschäftstechnologie pixabay.com KI-Einschränkung Microsoft und Meta bremsen Claude Code Die Tech-Riesen wollen ihre Entwickler weg von Anthropics KI-Helfer hin zu eigenen Lösungen bringen. Die Zahlen sind deutlich. Von Technik Heute 11.10.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Microsoft und Meta gehören zu den größten Nutzern von Anthropics KI-Tool Claude Code. Doch nun fahren beide Unternehmen die interne Nutzung des Coding-Assistenten massiv zurück.

Bei Microsoft sollen die Ausgaben für Claude in diesem Jahr rund ein Drittel unter der ursprünglich geplanten Milliarde US-Dollar liegen. Bei Meta hat sich die Zahl der Mitarbeiter, die Claude Code nutzen, von 60.000 auf etwa 30.000 halbiert.

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Die Einschränkungen sind Teil einer strategischen Neuausrichtung, wie t3n.de unter Berufung auf The Information berichtet.

Eigene KI-Tools sollen es richten

Beide Tech-Riesen wollen ihre Entwickler verstärkt auf hauseigene KI-Werkzeuge lenken. Bei Microsoft ist es Copilot, bei Meta kommen Muse Spark und der neue Coding-Agent Muse Code zum Einsatz.

Microsoft hatte bereits im Mai 2026 angekündigt, zahlreiche Claude-Code-Lizenzen zu kündigen. Bei Meta erklärt sich der Rückgang teilweise durch den Stellenabbau, doch interne Quellen sehen das nicht als Hauptgrund.

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Für Kunden von Microsoft ändert sich nichts. Sie können weiterhin über Microsoft-Dienste auf die Anthropic-Modelle zugreifen. Fraglich bleibt aber, wie sich diese Entwicklung auf Anthropic selbst auswirkt - schließlich zählt Microsoft zu den größten Investoren des KI-Unternehmens.