Behörden warnen: Dreiste Betrüger nützen Virus aus

Das Land OÖ warnt nun vor dreisten Betrügern, welche die schwierige Situation rund um das Corona-Virus ausnützen.

Skeptisch bleiben

Dreiste Betrüger machen sich die Verunsicherung der Menschen rund um das Corona-Virus zunutze und wollen schnelles Geld machen. Das Land Oberösterreich warnt nun auf seiner Facebook-Seite vor diesen Kriminellen. Hier die Warnung und wertvolle Tipps:Bitte um vermehrte Vorsicht vor gefälschten E-Mails, wie etwa:• Eine Webseite fordert euch auf, Daten einzugeben, um über die aktuellsten Entwicklungen im Zusammenhang mit Corona informiert zu bleiben.• Eine Mail fordert euch auf, eine neue Software für die Telearbeit zu installieren.• Ein Popup-Fenster erscheint auf eurem Bildschirm, in dem euch das „Sicherheitsteam" auffordert, die Installation und Freigabe eines erforderlichen Remote-Tools zu akzeptieren.• Bleibt skeptisch: Zugangsdaten nur auf Webseiten eingeben, bei denen die Adresse [der erwartete Domainname] unmittelbar vor dem ersten Schrägstrich steht. Bei Unsicherheit Adresse händisch eingeben, damit verhindert ihr zumeist, auf einer so genannten „Fake-Seite" zu landen.• Schreibweise der übermittelten Web-Adressen genau beachten: Wenn es sich um euch „bekannte Adressen" handelt, gebt diese unbedingt händisch oder aus euren eigenen Aufzeichnungen mittels copy/paste ein. Keinesfalls Web-Links übernehmen, welche euch per E-Mail übermittelt wurden.• Weder ein Kreditinstitut noch eine namhafte Vertretung eines Geschäftspartners wird euch per Mail oder Popup auffordern, auf einen Link zu klicken oder persönliche Angaben zu bestätigen oder eine Ausweis-Kopie zu übermitteln.• Habt ihr bereits Zugangsdaten auf einer vermeintlich unsicheren Webseite eingegeben, sofort das Passwort ändern und (wenn dienstlich) die zuständige IT-Abteilung informieren, um allfällige missbräuchliche Zugriffe in diesem Zeitraum zu dokumentieren und festzuhalten.• Bei Fragen dazu könnt ihr euch gerne anwenden. Fachkundige Beamte werden sich der Sache annehmen und versuchen, den vorliegenden Sachverhalt zu bewerten und geeignete Schritte empfehlen.b>Die aktuelle Corona-Karte für Österreich: