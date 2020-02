Mietpreise in NÖ stiegen wieder deutlich an

Die Marktplattform "willhaben.at" hat die Mietpreise in Niederösterreich analysiert. Das Ergebnis für Wohnungssuchende ist ernüchternd.

So viel vorweg: Der Wiener Speckgürtel bleibt das teuerste Gebiet zum Wohnen in Niederösterreich. Insgesamt wurde das Wohnen im Bundesland gegenüber dem Jahr 2018 noch einmal teuer, das ergaben Auswertungen von "willhaben.at". Für die Zahlen wurden Angebotspreise für ganz Österreich verglichen. Dazu wurden rund 250.000 Anzeigen herangezogen, die auf der Plattform online waren. Die Rohdaten wurden um Doubletten und Anzeigen mit Fantasiepreisen bereinigt.Auf Platz eins liegt in Niederösterreich unangefochten der Bezirk Mödling. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt dort bei 12,4 Euro im Monat, wobei es hier im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Preisrückgang gab (-0,4 Prozent). Dahinter folgen wie gehabt Korneuburg und Tulln (beide 11,5 Euro) sowie Baden und Krems an der Donau (beide 11 Euro).Manche niederösterreichische Bezirke verzeichneten sogar stärkere Quadratmeterpreis-Anstiege als Wien. Spitzenreiter war hier St. Pölten mit einer Preissteigerung von 5,3 Prozent. Aufwärtstrends von mehr als 4 Prozent waren jedoch auch in Scheibbs, Wiener Neustadt, Lilienfeld, Hollabrunn, Horn und Gmünd zu beobachten.Deutlich billiger wurden die Mietpreise nur in Teilen des Waldviertels. Den stärksten Rückgang verzeichnete Zwettl (-3 Prozent). In Waidhofen an der Thaya betrug der Mietpreis-Rückgang -2,4 Prozent. Hier und in Gmünd finden sich zudem die günstigsten Mietangebote (jeweils 7,4 Euro) in Niederösterreich.8,8 Euro+ 3,0 %11,0 Euro+ 2,6 %10,9+ 3,6 %9,8- 0,3 %7,4+ 4,1 %9,1+ 4,2 %8,6+ 4,2 %11,5+ 1,6 %11,0+ 2,8 %8,7+ 0,7 %7,84,3 %8,2+ 0,5 %10,0+ 2,3 %12,4- 0,4 %7,9+ 0,8 %10,6+ 5,3 %9,4+ 0,5 %8,6+ 4,9 %11,5+ 1,4 %7,4- 2,4 %8,3+ 0,4 %10,4+ 4,7 %8,8+ 0,1 %7,6- 2,9 %