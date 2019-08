Migration entscheidet für "Heute.at"-Leser die Wahl

Wir haben nachgefragt, welche Motive für euch bei der Nationalratswahl im September ausschlaggebend sind. Das sind die Ergebnisse.

Bildung, Arbeit, Wohnen, Direkte Demokratie oder ein anderes Thema? Wir haben unsere LeserInnen in einem (nicht repräsentativen) Poll befragt, welcher Themenbereich bei ihrer Wahlentscheidung die größte Rolle spielt.480 LeserInnen haben abgestimmt. Das Ergebnis: Das mit Abstand populärste Motiv ist das Migrationsthema. Für mehr als die Hälfte der teilnehmenden Leser gibt es den Ausschlag, wo Ende September das "Kreuzerl" gemacht wird.Auf den Plätzen Zwei und Drei folgen Sicherheit (9,8 Prozent) und Gesundheit (8,1 Prozent). 6,5 Prozent der Teilnehmer gaben den Klimaschutz als ihr wichtigstes Motiv an. Bildung, Arbeit und Steuern wählten mehr als 4 Prozent als ihren Entscheidungsgrund, Direkte Demokratie und Wohnen jeweils 3,1 Prozent.Verkehr, Europapolitik und Korruptionsbekämpfung rangieren auf den hinteren Plätzen; nur vereinzelt wurden sie als wichtigstes Wahlmotiv angeklickt.Wir wollen an dieser Stelle von dir wissen: Was ist bei der Nationalratswahl am 29. September dein ausschlaggebendes Wahlmotiv?oder schreibe einen Kommentar! (pic)