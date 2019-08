Umwelt, Arbeit, Migration – wofür wählst du heuer?

Stimme ab, welches Thema deine Wahl heuer beeinflusst, und vergleiche deine Antwort mit dem Rest der "Heute"-Community.

Anderthalb Monate noch, dann wird der Nationalrat nach der Selbstzerstörung der ÖVP-FPÖ-Regierung neu gewählt. Nach derzeitigem Stand dürfte das turbulente Ende von Türkis-Blau der ehemaligen Kanzlerpartei nicht geschadet haben: Würde am Sonntag gewählt,Die Karten seit dem letzten Votum wurden aber in vielerlei Hinsicht neu gemischt. Die Grünen können sich etwa nach derzeitigem Stand auf ein Comeback im Nationalrat einstellen; Klimapolitik steht im Fokus wie noch nie zuvor.Aber spiegelt dieser Trend auch deine persönlichen Motive wieder? Wir wollen wissen, welches Thema für dich am 29. September entscheidend ist. Stimme oben ab, vergleiche deine Antwort mit dem Rest der-Community und schreibe einen Kommentar, um deine Entscheidung zu begründen! (pic)