i Mike Rutherford (3.v.l.) und seine "Mechanics" Andrew Roachford (2.v.l.), Tim Howar, Luke Juby, Anthony Drennan und Gary Wallis. zVg Europatour startet im Mai Mike + the Mechanics kommen 2027 wieder nach Wien Mike Rutherford und seine Band Mike + the Mechanics gehen 2027 auf große Europatournee – mit Halt in Wien. Von Jochen Dobnik 30.09.2026, 20:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach der vielgelobten und ausverkauften "Looking Back - Living The Years Tour" kommen Mike + The Mechanics am 23. Mai 2027 mit der "Back On Track! Tour" zurück nach Wien.

Das vielversprechende Programm bietet Hits wie "Over My Shoulder", "The Living Years" und "All I Need Is A Miracle", sowie einige der beliebtesten Klassiker von Genesis.

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Die Band wurden 1985 als Nebenprojekt von Mike Rutherford, Gründungsmitglied der legendären Genesis, gegründet.

Die ursprünglichen Sänger Paul Young und Paul Carrack sind zwar heute nicht mehr Teil der Band, dafür steht u.a. Andrew Roachford am Mikrofon, der mit "Cuddly Toy" selbst einen Top-10-Hit in den 80ern hatte.

Letztes Album 2019 erschienen

Zuletzt feierten Mike + The Mechanics 2025 das 40-jährige Jubiläum ihres Debütalbums mit einer Tour (inklusive Konzert in Wien). Das letzte Studioalbum der Band, "Out of the Blue", erschien 2019.

"Als wir anfingen, über diese Tour zu sprechen, wurde mir klar, dass der Kern dieser Besetzung derjenige ist, der schon am längsten bei The Mechanics dabei ist! Dass wir wieder auf Tour gehen, ist ein absoluter Beweis für das Können von Roach, Tim, Luke und Anthony – sie sind wunderbare Musiker und wunderbare Menschen, und die Art und Weise, wie Nic sich in die Band eingefügt hat, hat nicht nur das Durchschnittsalter der Band erheblich gesenkt, sondern bringt auch eine ganz neue Energie mit sich, die das Ganze wirklich abrundet!", so der inzwischen 75-Jährige.

Rutherford: "Ich kann es kaum erwarten, das wieder zu machen – ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass wir das tun würden, wenn es diese Herren nicht gäbe. 17 Jahre sind wie im Flug vergangen! Wir freuen uns da rauf, euch bald zu sehen".

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Der Vorverkauf für das Konzert am 23. Mai 2027 in den Wiener Gasometern hat bereits begonnen.