Stuntman 'Mad Mike' stirbt vor laufenden Kameras

Drama um den bekannten Stuntman "Mad" Mike Hughes. Der 64-Jährige ist bei einem Absturz in einer selbstgebauten Rakete ums Leben gekommen.

Die Welt trauert um Stuntman Mike Hughes! Der 64-Jährige ist am Samstag in der Nähe von Barstow in Kalifornien bei einem Flug mit einer selbst gebastelten Rakete ums Leben gekommen.Hughes, auch als "Mad Mike" bekannt, wollte mit der Rakete eine Flughöhe von rund 1.500 Metern erreichen, heißt es unter anderem in der "Los Angeles Times".Aus bisher ungeklärter Ursache habe sich der Fallschirm aber nicht geöffnet. Nur wenige hundert Meter von der Startrampe zerschellte dann die Rakete.Das Unglück ereignete sich vor laufenden Kameras. Der Flug hatte für eine neue Serie mit dem Titel "Homemade Astronauts" gefilmt werden sollen.Mike Hughes erlangte mit waghalsigen Stunts internationale Bekanntheit. Er sprang einst mit einer drei Tonnen schweren Stretchlimousine über eine Rampe und flog damit 31 Meter weit.