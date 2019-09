Mikl-Leitner eröffnet türkisen Wahlkampf in NÖ

Landeshauptfrau Mikl-Leitner hat in Tulln den türkisen NÖ-Wahlkampf eröffnet.

Die ÖVP hat am heutigen Freitag den Wahlkampf offiziell eröffnet. Während Parteichef Sebastian Kurz in Wien mit seinem Stargast Vitali Klitschko in den Wahlkampf startete, eröffnete die niederösterreichische Landeschefin und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den türkisen Wahlkampf in Tulln.



Vor laut ÖVP-Angaben 3.500 Gästen hielt die Landeshauptfrau eine Rede und schwor die niederösterreichischen Türkisen sozusagen im ÖVP-Kernland auf den Wahlkampf ein.



Mit dabei waren zahlreiche Parteigranden wie Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll, der Erste Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sowie Generalsekretär Karl Nehammer.



(red)