Miley Cyrus hat Liam das Herz gebrochen

Der Schauspieler ist nach der Trennung von Ehefrau Miley Cyrus laut einem Insider am Boden zerstört.

Obwohl eine Sprecherin der 26-jährigen Sängerin versichert hat, dass die Trennung zwischen Miley und Ehemann Liam Hemsworth (29) einvernehmlich und friedlich verlaufen sei, soll der Schauspieler am Boden zerstört sein."Liams Herz ist gebrochen und seine Familie kann nicht glauben, dass sie diese Sache für die ganze Welt so zur Schau stellt. Sie finden, sie ist eine Schande", gibt ein Insider gegenüber "Radar Online" zu Protokoll.Der Popstar weilt derzeit auf Urlaub in Italien. Dort sind Fotos aufgetaucht, auf denen sie sich mit Schauspielerin Kaitlynn Carter vergnügt. Kurz darauf wurde die Trennung des Traumpaares bekanntgegeben.(baf )