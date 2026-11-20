i Miley Cyrus und Maxx Morando bei der Weltpremiere für "Hannah Montana 20th Anniversary Special" in Los Angeles. REUTERS/Mario Anzuoni Insider verrät Miley Cyrus heiratet wohl dieses Wochenende Popstar Miley Cyrus und ihr Verlobter Maxx Morando sollen sich an diesem Wochenende das Ja-Wort geben. Die Trauung ist in Südkalifornien geplant. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 15:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Laut dem US-Promiportal TMZ stehen bei Miley Cyrus (33) und ihrem Verlobten Maxx Morando (28) die Zeichen auf Hochzeit. Quellen mit direkter Kenntnis der Vorbereitungen behaupten, dass die Trauung der Sängerin und des Rockmusikers bereits an diesem Wochenende in Südkalifornien stattfinden soll.

Die Hochzeitspläne kommen nicht ganz überraschend. Bereits im Oktober holte Cyrus ihren Verlobten bei einem Konzert im Hollywood Bowl auf die Bühne. Gemeinsam sangen die beiden dort den Song "Let's Get Married" - ein Auftritt, der im Nachhinein als Hinweis auf die bevorstehende Trauung gewertet wird.

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Wie Gala.de berichtet, wäre dies bereits die zweite Hochzeit für die ehemalige Disney-Darstellerin. Im Jahr 2018 hatte Cyrus den australischen Schauspieler Liam Hemsworth geheiratet. Die Ehe hielt jedoch nicht lange, kurz nach der Trauung trennten sich die beiden.

Verlobung kam 2025

Maxx Morando hatte Miley Cyrus im Jahr 2025 mit einem Heiratsantrag überrascht. Die beiden sind seit 2022 ein Paar. Morando ist Schlagzeuger und Rockmusiker. Weitere Details zur geplanten Hochzeit sind bislang nicht bekannt, die Vorbereitungen sollen jedoch bereits auf Hochtouren laufen.