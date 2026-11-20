Laut dem US-Promiportal TMZ stehen bei Miley Cyrus (33) und ihrem Verlobten Maxx Morando (28) die Zeichen auf Hochzeit. Quellen mit direkter Kenntnis der Vorbereitungen behaupten, dass die Trauung der Sängerin und des Rockmusikers bereits an diesem Wochenende in Südkalifornien stattfinden soll.
Die Hochzeitspläne kommen nicht ganz überraschend. Bereits im Oktober holte Cyrus ihren Verlobten bei einem Konzert im Hollywood Bowl auf die Bühne. Gemeinsam sangen die beiden dort den Song "Let's Get Married" - ein Auftritt, der im Nachhinein als Hinweis auf die bevorstehende Trauung gewertet wird.
Wie Gala.de berichtet, wäre dies bereits die zweite Hochzeit für die ehemalige Disney-Darstellerin. Im Jahr 2018 hatte Cyrus den australischen Schauspieler Liam Hemsworth geheiratet. Die Ehe hielt jedoch nicht lange, kurz nach der Trauung trennten sich die beiden.
Maxx Morando hatte Miley Cyrus im Jahr 2025 mit einem Heiratsantrag überrascht. Die beiden sind seit 2022 ein Paar. Morando ist Schlagzeuger und Rockmusiker. Weitere Details zur geplanten Hochzeit sind bislang nicht bekannt, die Vorbereitungen sollen jedoch bereits auf Hochtouren laufen.