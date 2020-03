"Truthahn": Miley rechnet mit Bodyshaming ab

Die Sängerin hat auf Instagram eine Talk-Show gestartet, in der sie anderen Mut machen möchte und erzählt von ihrem Kampf gegen verletzende Postings.

Gehässige Postings nach Show-Auftritt

Bulimie und Überdosis

"Bright Minded" nennt sich die Instagram-Talkshow von Miley Cyrus (27), mit der sie ihren Fans und Follower in schwierigen Zeiten wie der Corona-Krise neuen Mut schenken möchte. Für eine der letzten Ausgaben hat sich Musikkollegin Demi Lovato (27) digital dazu geschalten und mit Miley über das Thema Bodyshaming gesprochen.Beide Sängerinnen betonen, dass sie mittlerweile ein positives Verhältnis zu ihren Körpern hätten, aber das war nicht immer so. Miley erinnert sich mit Schrecken an die Zeit nach ihrem Auftritt bei den MTV Music Awards 2013, als sie mit Sänger Robin Thicke (43) zu dessen Hit "Blurred Lines" auf der Bühne stand und sich dabei in einem hautengen Latex-Anzug räkelte. Nach der Performance tauchten im Netz haufenweise gehässige Postings auf, die die Sängerin mit einem Truthahn verglichen."Ich war etwa 21 Jahre alt und hatte gerade begonnen, mich als unabhängige Person wahrzunehmen", erinnert sich Cyrus und beschreibt wie sehr sie dieses Bodyshaming verletzte: "Ich habe mich so schlecht in meinem Körper gefühlt, dass ich zwei Jahre lang nicht mal einen Bikini getragen habe."Auch Talk-Partnerin Demi Lovato trägt ihr Herz auf der Zunge und erzählt offen, dass auch sie mit sich und ihrem Körper nicht immer im Reinen war. So litt die Musikerin nicht nur lange an einer Essstörung, sondern wurde 2018 nach einer Überdosis sogar ins Krankenhaus eingeliefert. Doch diese schlimmen Zeiten habe sie hinter sich gelassen. Als Ausdruck für ihre "Auferstehung" ziert das Wort "Survivor" (engl.: Überlebende) als Tattoo eine Seite ihres Halses.