Miley Cyrus liegt im Spital, soll dank Musik genesen

Eine Mandelentzündung fesselt die Sängerin ans Krankenhausbett. Ihr neuer Freund schaute vorbei, um ihr ein Lied zu spielen.

Eigentlich wollte Miley Cyrus ja am 12. Oktober beim Gorilla-Palooza auftreten, einem Charity-Event zum Artenschutz der vom Aussterben bedrohten Primaten. Nun steht aber zu befürchten, dass Bruno Mars, Ellen DeGeneres und Portia de Rossi die Wohltätigkeitsveranstaltung ohne die "Wrecking Ball"-Sängerin bestreiten müssen.Miley muss derzeit ihre Stimme schonen, und das nicht gemütlich auf ihrer Couch, sondern unter ärztlicher Aufsicht im Spital. Die 26-Jährige leidet nämlich an einer akuten Mandelentzündung. Das Gorilla-Palooza will sie trotzdem noch nicht abschreiben."Schickt mir guuuuute Schwingungen", forderte Miley ihre Fans viaauf. "Hoffe die Rock-Götter schicken mir Kraft und helfen dabei, diesen Scheiß in den Müll zu treten, wo er hingehört! Wir müssen Gorillas retten!"Zu ihrer Genesung will auch Mileys neue Flamme Cody Simpson beitragen. Er besuchte seine Liebste mit einer Gitarre unterm Arm und sang ihr im Krankenhaus ein eigens komponiertes Ständchen. Ein kurzes Video davon veröffentlichte der Musiker online, das allerdings ohne Ton – vielleicht lässt sich der Song ja einmal als Single vermarkten.Mama Leticia Tish Cyrus kam natürlich auch vorbei, um ihrer kranken Tochter beizustehen. Zumindest auf ihren Insta-Bildern sieht Miley allerdings gar nicht so mitgenommen aus. Ihren Spitalskittel pimpte sie (eigenen Angaben zufolge) gleich mal im Stil von Rockröhre Courtney Love.