Miley Cyrus wehrt sich gegen Slut-Shaming

Popsängerin Miley Cyrus wurde mit Cody Simpson knutschend gesichtet.

Im August kam die Trennung von Ehemann Liam Hemsworth (29), im September von "Trostpflaster" Kaitylnn Carter (31) – und schon serviert Miley Cyrus (26) dem Nächsten Toast mit Bananen zum Frühstück."22 [check], Australier (mein Typ) [check], Bauchmuskeln [check]", zählte die Sängerin Cody Simpsons Vorzüge auf. Dass sie so schnell von Partner zu Partner hüpft, machen ihr Hater zum Vorwurf."Gewöhnt euch dran, dass ich date – so bin ich grad drauf!", verbietet sich die Sängerin jegliche Einmischung in ihr abwechslungsreiches Privatleben. Daten sei für sie etwas Neues, denn ihre Jugend und ihre frühen 20er habe sie an der Seite von Liam verbracht, setzt Miley die Zahl ihrer Lover in Relation zur Realität.