Miley wieder im Studio: "Ich fühle mich inspiriert"

Popstar Miley Cyrus arbeitet wieder an neuer Musik. Diese frohe Botschaft überbrachte sie ihren Fans mit einer Instagram-Story.

"Ich fühle mich gerade so verdammt inspiriert. Danke, Neumond", schrieb Popsängerin Miley Cyrus neben einem Instagram-Bild von sich im Aufnahmestudio.Zuletzt hatte Miley im Mai die EP "She Is Coming" auf den Markt gebracht. Eigentlich sollte diese die erste aus einer Trilogie an EPs sein, die letztendlich ihr siebtes Studioalbum "She Is Miley Cyrus" bilden sollte. Wie vergangenes Monat jedoch enthüllt wurde, hatte die Musikerin aufgrund ihres turbulenten Privatlebens die Arbeit an dem Projekt vorerst nach hinten verschoben."Die anderen Songs, die sie gemacht hatte, sind so weit entfernt von der Person, die sie heute ist. In den letzten paar Monaten hat sich viel verändert und es wäre seltsam für sie, die EPs so zu veröffentlichen, wie sie sind", verriet ein Insider der Zeitung "The Sun".Erst vor Kurzem trennte sich Miley von ihrem Ehemann Liam Hemsworth. Direkt danach ging sie eine kurzweilige Liaison mit Kylie Jenners Ex-Schwägerin Kaitlynn Carter ein. Seit rund zwei Wochen ist Miley wieder Single.